Самые богатые люди в мире за один день потеряли 139 миллиардов долларов

Богатейшие люди мира за день потеряли в сумме 139 миллиардов долларов из-за обеспокоенности инвесторов, что коронавирус нанесет удар по мировой экономике.

Таким образом, из-за снижения котировок на фондовых торгах генеральный директор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Моеt Hennessy) Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос потеряли по 4,8 миллиарда долларов каждый. Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился 3,48 миллиарда долларов, а Ларри Пейдж из Google — 2,7 миллиарда.

Российский бизнесмен, президент «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 1,21 миллиарда долларов. Состояние его соотечественника руководителя «Новатэка» Леонида Михельсона уменьшилось на 692 миллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

24 февраля ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса. По последним официальным данным, число заразившихся превысило 79 тысяч человек, свыше 2,5 тысяч — умерли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти КНР сообщили о разработке вакцины против коронавируса.