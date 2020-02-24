ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ заявил, что пока ситуация оценивается, как эпидемия в различных частях мира.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Фото, видео: www.globallookpress.com /Marco Passaro, 5-tv.ru
Зарегистрированная в Китае и некоторых других странах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии, однако пока не дошла до такого уровня. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
«Использование определения „пандемия“ не отвечает фактам», — отметил он.
По его словам, ВОЗ пока оценивает ситуацию, как эпидемию в различных частях мира. Вместе с тем Гебрейесус подчеркнул, что вспышка вызывает опасения из-за увеличения новых случаев заболевания.
По последним официальным данным, число заразившихся пневмонией нового типа превысило 79 тысяч человек, а свыше 2,5 тысячи человек умерли. Среди заразившихся — более трех тысяч китайских медиков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Китае 195 человек повторно заразились коронавирусом.
Нашли ошибку?