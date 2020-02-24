ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса

Зарегистрированная в Китае и некоторых других странах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии, однако пока не дошла до такого уровня. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Использование определения „пандемия“ не отвечает фактам», — отметил он.

По его словам, ВОЗ пока оценивает ситуацию, как эпидемию в различных частях мира. Вместе с тем Гебрейесус подчеркнул, что вспышка вызывает опасения из-за увеличения новых случаев заболевания.

По последним официальным данным, число заразившихся пневмонией нового типа превысило 79 тысяч человек, а свыше 2,5 тысячи человек умерли. Среди заразившихся — более трех тысяч китайских медиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Китае 195 человек повторно заразились коронавирусом.