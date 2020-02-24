Власти КНР сообщили о разработке вакцины против коронавируса. Как отметил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, предварительно, препарат показал эффективность в борьбе с новым заболеванием, однако он еще нуждается в дополнительных проверках и доработках, пишет Интерфакс.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», — заявил представитель дипведомства на брифинге в посольстве Китая в Москве.

Число жертв коронавируса в КНР достигло 2592 человек. Зараженных уже — 77 150. Тем временем выздороветь смогли более 24,7 тысячи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил готовность помочь Китаю в борьбе с коронавирусом. 9 февраля самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в КНР гуманитарную помощь