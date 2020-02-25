Почти 70% россиян планируют проголосовать по поправкам в Конституцию РФ

Почти 70 процентов россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом говорят данные соцопросов, озвученные сегодня в Москве, на двенадцатом заседании рабочей группы… Сопредседатель Павел Крашенинников заявил, что подготовка текста поправок вышла на финишную прямую. Он также отметил, что многие уже озвученные предложения получили одобрение граждан.

«Нас поддерживают в конкретных поправках большинство опрошенных. Речь идет в первую очередь, конечно, о традиционных семейных ценностях, у нас там за 90 процентов поддержка. Безусловно на первом месте у нас социальные гарантии, которые президент предложил установить непосредственно в Конституции», — заявил сопредседатель рабочей группы и глава комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Сообщается, что россияне одобряют также включение в основной закон положений об индексации пенсий, защите прав трудящихся и запрете на отчуждение территорий нашей страны.