Почти 70% россиян планируют проголосовать по поправкам в Конституцию РФ
В Москве состоялось 12-е заседание рабочей группы, на которой были озвучены данные ВЦИОМ и обсуждены основные темы возможных будущих изменений.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Почти 70 процентов россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом говорят данные соцопросов, озвученные сегодня в Москве, на двенадцатом заседании рабочей группы… Сопредседатель Павел Крашенинников заявил, что подготовка текста поправок вышла на финишную прямую. Он также отметил, что многие уже озвученные предложения получили одобрение граждан.
«Нас поддерживают в конкретных поправках большинство опрошенных. Речь идет в первую очередь, конечно, о традиционных семейных ценностях, у нас там за 90 процентов поддержка. Безусловно на первом месте у нас социальные гарантии, которые президент предложил установить непосредственно в Конституции», — заявил сопредседатель рабочей группы и глава комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Сообщается, что россияне одобряют также включение в основной закон положений об индексации пенсий, защите прав трудящихся и запрете на отчуждение территорий нашей страны.
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