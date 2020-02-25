Две школьницы устроили драку и нанесли друг другу серьезные травмы в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, ранее обе попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Ожесточенный поединок произошел вечером 24 февраля у кафе Burger King на Дмитровском шоссе. После драки в больницу сначала доставили 14-летнюю школьницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб правого коленного сустава.

Через пару часов в травмпункт самостоятельно приехала вторая школьница. У нее также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, у девочки-подростка зафиксировали ушибы на затылке и левом предплечье. Ребенка госпитализировали.

Полиция установила, что обе состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Обстоятельства происшествия выясняются.