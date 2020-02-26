Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина расплакалась на съемках программы Леры Кудрявцевой, говорится в сообщении на сайте НТВ.

В ходе продолжительной беседы телеведущая задавала коллеге по шоу-бизнесу довольно тяжелые и даже провокационные вопросы. Говорили обо всем: о детях, родственниках, интимной жизни, любимых мужчинах и тайных желаниях. Надежда с честью выдержала этот этап.

Однако прочтя самый главный вопрос передачи — секрет на миллион — Бабкина вдруг заплакала навзрыд. Недолго думая, звезда решила рассказать о том, что так тщательно скрывала от народа долгие годы.

«Сейчас будет знать вся страна. Надо с этим покончить раз и навсегда. Никто никогда в жизни это не знал», — заявила певица в анонсе передачи.

Кадр из программы «Секрет на миллион» / НТВ

На съемки шоу Бабкина пришла с эффектным макияжем и в стильном пурпурном жакете. Такие дерзкие образы артистки регулярно критикуют в обществе. Так, например, блогер Елена Миро предположила, что это знак — певица боится собственного возраста.

«Если в 70 лет человек боится собственных морщин, то он что-то явно сделал в своей жизни не так», — отмечала Миро.

Ранее 5-tv.ru показал фото 69-летней Надежды Бабкиной в стильном мини-платье.