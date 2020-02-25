Двух детей в Лазаревском унесло в Черное море — момент трагедии попал на видео
В настоящее время на море наблюдается пятибалльный шторм и поисковые работы спасатели могут проводить только вдоль берега.
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Фото, видео: РИА Новости / Нина Зотина, ВКонтакте @laza_podsmotreno
Камера мобильного телефона очевидцев, которые прогуливались по берегу Черного моря, запечатлела страшные кадры трагедии с двумя подростками в поселке Лазаревское близ Сочи.
На них видно, как подростки играют недалеко от огромных волн на небольшом мелководье. В какой-то момент мальчиков накрывает волной и они по очереди исчезают из поля зрения.
В настоящее время на месте трагедии работают спасатели, однако поисковые работы можно производить только вдоль берега, так как на море наблюдается почти пятибалльный шторм.
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