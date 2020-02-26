«Фильм ужасов»: Светлана Лобода удивила поклонников новым клипом

Певица Светлана Лобода презентовала новый клип на песню «Новый Рим» в YouTube. Автором ролика стал давний приятель артистки режиссер Алан Бадоев.

В новом видео Лобода эффектно перевоплощается из инопланетного чудовища в «королеву диско». Она всячески изгибается, принимая странные позы, позирует в летающей тарелке, а в конце ее съедают зомби, испачканные зеленой «кровью». Клип был опубликован 25 февраля и за несколько часов собрал десятки тысяч просмотров в YouTube.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники молниеносно отреагировали на свежее произведение артистки, отметив, что популярной исполнительнице удалось их удивить, создав видео по мотивам фильмов ужасов.

«Ура, десятый сезон „Американской истории ужасов“ выпустили досрочно. Вы конечно умеете удивлять»;

«По фильму „Проклятие“ сняли клип, она тоже так же тусовалась, но круто»;

«Феерично»;

«Русская Леди Гага»;

«Реально фильм ужасов», — написали пользователи сети.

Кроме того, один из фанатов звезды заметил, что в кадре засветилась шуба солиста группы Rammstein и предполагаемого отца младшей дочери Лободы Тилля Линдеманна.

«Шуба Тилля — норм», — отметил поклонник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в клипе «Новый Рим» Лобода исполнит танец шестилетней поклонницы.