Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве

Американский студент Тревор Рид обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов в Москве. Как сообщает ТАСС, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело в соответствии со второй частью статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья». Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как отмечает агентство со ссылкой на документы дела, нападение произошло в августе 2019 года. Тревор Рид числится студентом университета Северного Техаса. Ранее он проходил службу в Корпусе морской пехоты США. Также известно, что мужчина проживал неподалеку от Ленинградского шоссе в российской столице в квартире своей девушки.

Согласно данным уголовного дела, родственники задержанного считают обвинения Тревора Рида ложными и просят администрацию США уделить внимание этому вопросу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейский был застрелен во время стрельбы в нью-йоркском районе Бронкс. Предполагаемый стрелок задержан. Раненого правоохранителя госпитализировали.