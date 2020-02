Видео: один полицейский убит, еще один ранен во время стрельбы в Нью-Йорке

Полицейский убит во время стрельбы в нью-йоркском районе Бронкс. Предполагаемый стрелок задержан.

Известно, что всего за 12 часов до этого, в том же районе был ранен еще один сотрудник правоохранительных органов. Неизвестный подошел к полицейскому фургону и начал стрелять по экипажу. Раненого полицейского госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Источники издания News 4 утверждают, что в обоих случаях стрелял один и тот же человек — задержанный стрелок.

BREAKING: The suspect pictured is wanted for questioning in the assasination attempt of 2 NYPD officer in the Bronx.



PLEASE SHARE! https://t.co/wuVADGS4iL pic.twitter.com/wZMAAHHlrj