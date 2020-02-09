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  4. Видео: один полицейский убит, еще один ранен во время стрельбы в Нью-Йорке

Видео: один полицейский убит, еще один ранен во время стрельбы в Нью-Йорке

, 17:35 | Ниса Мурзанаева 27

Трагедия произошла в районе Бронкс. Предполагаемый нападавший задержан правоохранителями.

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Puchner

Полицейский убит во время стрельбы в нью-йоркском районе Бронкс. Предполагаемый стрелок задержан.

Известно, что всего за 12 часов до этого, в том же районе был ранен еще один сотрудник правоохранительных органов. Неизвестный подошел к полицейскому фургону и начал стрелять по экипажу. Раненого полицейского госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Источники издания News 4 утверждают, что в обоих случаях стрелял один и тот же человек — задержанный стрелок.

Причины нападения на полицейских в настоящий момент выясняются. Предстоит определить состояние психического здоровья предполагаемого стрелка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе.

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