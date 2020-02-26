«Не может быть!» — Александр Овечкин готовится стать отцом во второй раз

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Карина Бернтгольц
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На странице жены хоккеиста Анастасии Шубской в Instagram появился семейный снимок, на котором она позирует с животом внушительного размера.

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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

В семье российского хоккеиста Александра Овечкина и Анастасии Шубской ожидается пополнение. Радостную новость модель сообщила на своей странице в Instagram.

«Мы очень тебя ждем», — написала светская львица.

Свой пост она сопроводила кадрами с семейной фотосессии, на которых позирует вместе с легендой НХЛ и годовалым сыном Сережей. На Шубской — облегающее платье бежевого цвета, которое хорошо подчеркивает изменения в ее фигуре. На снимках отчетливо видно, что у знаменитости появился живот.

Instagram @nastyashubskaya

Новость о том, что Овечкин готовится стать отцом во второй раз, буквально взорвала соцсети. С поздравлениями к звездной паре обратились не только фанаты, но и представители шоу-бизнеса.

«Мои хорошие, поздравляю!» — написала Ольга Бузова.

«Урааа! Поздравляю, Настенька, вас! Какое счастье, молодцы!» — присоединилась певица Жасмин.

«Какие классные новости! Малыши, поздравляю!» — выразила радость «Мисс Россия 2013» Анна Городжая.

«Не может быть!» — удивился один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сыну Овечкина исполнилось полтора года.

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