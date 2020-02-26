«Не может быть!» — Александр Овечкин готовится стать отцом во второй раз
На странице жены хоккеиста Анастасии Шубской в Instagram появился семейный снимок, на котором она позирует с животом внушительного размера.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина и Анастасии Шубской ожидается пополнение. Радостную новость модель сообщила на своей странице в Instagram.
«Мы очень тебя ждем», — написала светская львица.
Свой пост она сопроводила кадрами с семейной фотосессии, на которых позирует вместе с легендой НХЛ и годовалым сыном Сережей. На Шубской — облегающее платье бежевого цвета, которое хорошо подчеркивает изменения в ее фигуре. На снимках отчетливо видно, что у знаменитости появился живот.
Новость о том, что Овечкин готовится стать отцом во второй раз, буквально взорвала соцсети. С поздравлениями к звездной паре обратились не только фанаты, но и представители шоу-бизнеса.
«Мои хорошие, поздравляю!» — написала Ольга Бузова.
«Урааа! Поздравляю, Настенька, вас! Какое счастье, молодцы!» — присоединилась певица Жасмин.
«Какие классные новости! Малыши, поздравляю!» — выразила радость «Мисс Россия 2013» Анна Городжая.
«Не может быть!» — удивился один из подписчиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сыну Овечкина исполнилось полтора года.
Нашли ошибку?