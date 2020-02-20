«Очень похож на папу!» — сыну Овечкина исполнилось полтора года
Поклонников покорил красивый снимок наследника именитого хоккеиста.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Снимок маленького наследника Александра Овечкина покорил поклонников известного хоккеиста. Милое фото с сыном Сергеем накануне разместила в Instagram супруга игрока НХЛ, модель Анастасия Шубская. На нем малыш в синей шапочке и футболке заразительно улыбается на пляже Флориды. В этот день ему исполнилось полтора года.
В комментариях фолловеры отметили, что Сережа удивительно похож на отца. Семейство поздравили с радостным событием, пожелали мальчику богатырского здоровья и таких же успехов, как у именитого родителя.
«Ваша семья одна из самых приятных и интересных! Любви вам и гармонии в отношениях! А сынуля пусть не болеет и растет на радость родителям! Чудесный мальчишка!»
«Улыбашка красивенький!»
«Мальчик очень милый, похож на папу!»
«Поздравляю любимку и вас, родители! Ваше произведение идеально»;
«Вылитый папа! А глазки мамины», — откликнулись пользователи
Овечкин назвал сына в честь брата хоккеиста Сергея. Он погиб в автокатастрофе, когда Александру было десять лет. По словам спортсмена, именно старший брат следил за его первыми успехами в хоккее.
Ранее 5-tv.ru писал, что гол Овечкина стал лучшим за всю историю НХЛ.
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