Снимок маленького наследника Александра Овечкина покорил поклонников известного хоккеиста. Милое фото с сыном Сергеем накануне разместила в Instagram супруга игрока НХЛ, модель Анастасия Шубская. На нем малыш в синей шапочке и футболке заразительно улыбается на пляже Флориды. В этот день ему исполнилось полтора года.

В комментариях фолловеры отметили, что Сережа удивительно похож на отца. Семейство поздравили с радостным событием, пожелали мальчику богатырского здоровья и таких же успехов, как у именитого родителя.

Instagram @nastyashubskaya

«Ваша семья одна из самых приятных и интересных! Любви вам и гармонии в отношениях! А сынуля пусть не болеет и растет на радость родителям! Чудесный мальчишка!»

«Улыбашка красивенький!»

«Мальчик очень милый, похож на папу!»

«Поздравляю любимку и вас, родители! Ваше произведение идеально»;

«Вылитый папа! А глазки мамины», — откликнулись пользователи

Овечкин назвал сына в честь брата хоккеиста Сергея. Он погиб в автокатастрофе, когда Александру было десять лет. По словам спортсмена, именно старший брат следил за его первыми успехами в хоккее.

Ранее 5-tv.ru писал, что гол Овечкина стал лучшим за всю историю НХЛ.