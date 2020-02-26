Найденную привязанной к стулу москвичку перед смертью душили
Инцидент произошел в квартире одного из домов на Химкинском бульваре.
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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru
Москвичку, окровавленное тело которой было найдено в квартире одного из домов на Химкинском бульваре, перед смертью душили.
Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители обнаружили на шее погибшей следы асфиксии. Кроме того, на груди женщины выявлена колотая рана.
Тело москвички нашла подруга, которая пришла в съемную квартиру проведать приятельницу. Лицо женщины, привязанной к стулу, было обмотано скотчем, вокруг — лужи крови. По предварительным данным, на полу рядом с погибшей валялась пачка презервативов.
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