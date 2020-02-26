В Петербурге аферистка похитила у 90-летней пенсионерки 450 тысяч рублей

Мошенница похитила у петербургской пенсионерки 450 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 25 февраля на улице Димитрова во Фрунзенском районе Северной столицы.

90-летняя женщина рассказала стражам порядка, что впустила в свою квартиру неизвестную женщину, которая назвалась подругой ее внучки. Аферистка предложила бабушке обменять деньги и под этим предлогом выманила 450 тысяч рублей. Забрав наличные, мошенница скрылась.

В настоящее время правоохранители ведут розыск злоумышленницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».