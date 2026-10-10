Названого правнука Брежнева объявили в розыск в России

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 48 0

Полиция пытается установить местонахождение родственника советского лидера.

МВД объявило в розыск названого правнука Брежнева

Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

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Антона Милаева, являющегося названым правнуком бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, объявили в официальный розыск на территории России. Об этом сообщает сообщило РБК со ссылкой на базу розыска МВД РФ и информированный источник в правоохранительных органах.

Родственника советского генсека ищут в рамках уголовного дела, но статья пока не раскрывается.

По имеющимся сведениям, Милаев — приемный внук Галины Брежневой, дочери генсека, которая воспитывала его как родного. 

В июне этого года Милаев уже привлекал внимание прессы. Украинский портал «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в России) внес его в свои списки, обвинив в действиях против территориальной целостности Украины. Основанием стали данные о его участии в боевых действиях на стороне России.

Сейчас в базе МВД он значится как «разыскиваемый»: это означает, что его могут задержать при пересечении границы.

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