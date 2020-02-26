В Подмосковье женщина отдала аферистке пять миллионов рублей за освобождение сына из СИЗО

Жительница подмосковного Щелково отдала аферистке, пообещавшей ей помочь освободить сына из СИЗО, пять миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, 62-летняя женщина в декабре 2016 года и в январе 2017 года передала злоумышленнице наличные двумя частями — по два с половиной миллиона рублей.

25 февраля 2020 года обманутая мать обратилась за помощью в полицию. Женщина рассказала стражам порядка подробности произошедшего, отметив, что «услугу» ей так и не оказали.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.