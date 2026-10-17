Путин поздравил президента Индонезии Прабово Субианто с 75-летним юбилеем

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 16 0

Россия будет и дальше последовательно сотрудничать с республикой.

Путин поздравил президента Индонезии с юбилеем

Фото: www.globallookpress.com/Peerapon Boonyakiat

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Путин поздравил президента Индонезии Прабово Субианто с 75-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Президент, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея», — гласит текст поздравления.

Российский лидер отметил, что Прабово Субианто уже заслужил как народное признание, так и уважение среди глав других государств. Политик многое сделал для своих соотечественников и защиты интересов своей страны.

Москва высоко ценит курс Джакарты на дальнейшее развитие дружественных российско-индонезийских отношений, подчеркнул Путин. Плодотворное сотрудничество двух стран ведется в рамках ООН, БРИКС, диалога Россия — АСЕАН и других многосторонних объединений.

Россия будет и дальше последовательно сотурдничать с Индонезией по актуальным вопросам — как на благо народов обоих государства, так и ради мировой стабильности и безопасности, заверил президент РФ.

Ранее Путин провел встречу с Прабово Субианто в ходе визита во Владивосток в рамках ВЭФ.

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