Артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 31 0

Расчет гаубицы «Мста-Б» 14-й бригады поразил цель 152-мм снарядами с дистанции более 20 км.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Доброполье ДНР. Расчет гаубицы «Мста-Б» 14-й бригады поразил цель 152-мм снарядами с дистанции более 20 км.

Разведка обнаружила замаскированный пункт управления в городе. По данным объективного контроля, объект был полностью уничтожен. Артиллеристы также срывают логистику и ведут контрбатарейную борьбу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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