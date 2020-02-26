В Твери неизвестные сожгли машины адвоката и его супруги

Злоумышленники сожгли автомобили тверского адвоката Игоря Мелкина и его супруги. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 26 февраля.

Юрист рассказал, что неизвестные пробрались на территорию его дома и подожгли BMW X5 жены. Позднее огонь перекинулся и на Mercedes самого адвоката. Несмотря на то, что огнеборцы прибыли на место происшествия достаточно оперативно, обе машины выгорели полностью.

По предварительной версии, инцидент может быть связан с внутрикорпоративным конфликтом в компании, где работает адвокат. Правоохранительные органы проводят расследование.