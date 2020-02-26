В Твери неизвестные сожгли машины адвоката и его супруги
Инцидент произошел ночью 26 февраля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Злоумышленники сожгли автомобили тверского адвоката Игоря Мелкина и его супруги. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 26 февраля.
Юрист рассказал, что неизвестные пробрались на территорию его дома и подожгли BMW X5 жены. Позднее огонь перекинулся и на Mercedes самого адвоката. Несмотря на то, что огнеборцы прибыли на место происшествия достаточно оперативно, обе машины выгорели полностью.
По предварительной версии, инцидент может быть связан с внутрикорпоративным конфликтом в компании, где работает адвокат. Правоохранительные органы проводят расследование.
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