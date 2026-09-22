Нижнее белье и косметика: наследие Брижит Бардо ушло с молотка и разозлило вдовца

Эфирная новость 15 0

Бернар Дормаль раскритиковал «распродажу».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nouvelles Editions de Films; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Наследие Брижит Бардо ушло с молотка и разозлило вдовца

Аукцион личных вещей легендарной Бриджит Бардо вызвал резкое осуждение со стороны ее семьи. Главным критиком стал вдовец актрисы — 85-летний Бернар Дормаль.

Он назвал распродажу "насмешкой над памятью супруги" и "скандальным мероприятием", которое даже не согласовали с родственниками.

С молотка ушли не только памятные вещи, но и предметы интимного характера, например, нижнее белье, ночные рубашки и личная косметика. По словам Дормаля, это неприемлемое вторжение в частную жизнь актрисы.

При этом аукцион оказался крайне выгоден организаторам. Он принес им около миллиона евро — это в 20 раз превысило оценочную стоимость вещей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.10
-0.10 96.37
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:12
Трамп: украинский конфликт завершится раньше прогнозов
18:04
«Дожили — бабка зарэповала!»: Дробыш о баттле Арбениной с Toxi$
18:00
Кипит во рту: чем опасна слишком горячая еда для здоровья
17:56
Нижнее белье и косметика: наследие Брижит Бардо ушло с молотка и разозлило вдовца
17:49
Перенес инсульт вдали от дома: подробности смерти актера Шулькина
17:40
Как засушить и завялить хурму дома: три способа заготовки на зиму

Сейчас читают

«Узнаете?» — Витас опубликовал редкий снимок со своим повзрослевшим сыном
«Там переполох»: Брухунова и Петросян хотят увезти детей подальше от атак БПЛА
Последнее испытание Анны Шерлинг: какой удар настиг актрису незадолго до смерти
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен