«Дожили — бабка зарэповала!»: Дробыш о баттле Арбениной с Toxi$

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Василиса Власова
Василиса Власова 16 0

На сцене развернулась настоящая битва жанров — рок против рэпа.

Дробыш высказался о баттле Арбениной с Toxi$

Фото: 5-tv.ru

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Виктор Дробыш поразился баттлом Дианы Арбениной и Toxi$

На телеканале МУЗ-ТВ в субботу, 26 сентября в рамках шоу «Битва поколений» Диана Арбенина бросит музыкальный вызов рэперу Toxi$.

На сцене развернулась настоящая битва жанров — рок против рэпа.

Диана Арбенина обнимается с рэпером. 5-tv.ru

В самом трогательном раунде «Песня о любви» лидер рок-группы «Ночные снайперы» вместо заявленной композиции «Обстоятельства» исполнила трек «8-808low» из своего нового рэп-альбома. Во время номера она подошла к Виктору Дробышу и позвала его на танец. Звездный член жюри не смог отказать. Toxi$ же исполнил свой трек «Nothing». В нем он поет о том, что бывшая возлюбленная не выходит у него из головы даже после расставания.

«Ну вот мы и дожили — бабка зарэповала! Ведь Диана могла выйти и спеть как минимум десять бесподобных песен про любовь, а она пошла по другому пути — поставила себя практически в положение молодого артиста, тем самым усложнив себе задачу. Это очень круто!», — рассказал о выступлении Виктор Дробыш, член звездного жюри.

В экспериментальном раунде «Кавер на оппонента» Диана Арбенина спела «Nobody» Toxi$ в рок-обработке — трек стал пронзительнее и драматичнее. Toxi$ ответил кавером на «Ты дарила мне розы» «Ночных снайперов», осовременив звучание.

«Диана Арбенина — не артист, не конкурсант, это герб, гимн и флаг российской рок-музыки. А это вещи необсуждаемые. Toxi$ — тоже победитель, потому что оказался с ней на одной сцене, и даже если он больше ничего нормального не напишет, то он может говорить: „Когда мне было 22 года, я был на одной сцене с Арбениной“», — отметил Дробыш.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дора расплакалась на шоу МУЗ-ТВ после слов Виктора Дробыша. Заслуженный артист России сказал, что певица плохо исполнила великую песню.

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