Умер от «Похмелья»: охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте»

Охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте» в Мюнхене

На фестивале «Октоберфест» в немецком Мюнхене погиб охранник аттракциона. Мужчину насмерть придавило платформой аттракциона свободного падения. Об этом сообщила газета Bild.

Несчастный случай произошел на аттракционе Hangover («Похмелье») — башне свободного падения высотой около 80 метров. Погибшим оказался гражданин Сербии, который находился в запрещенной для нахождения зоне.

По данным издания, платформа с людьми после спуска с высоты упала и придавила мужчину. Очевидцы и сотрудники экстренных служб попытались оказать ему помощь — на месте происшествия проводили сердечно-легочную реанимацию. Пострадавшего доставили в одну из больниц Мюнхена, однако врачам не удалось его спасти.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего и ищет свидетелей, особенно тех, у кого могли сохраниться видеозаписи момента трагедии. Обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе выразил соболезнования семье погибшего.

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