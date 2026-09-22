Умер от «Похмелья»: охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Погибшим оказался гражданин Сербии.

Охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте»

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Wolfgang Maria Weber

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Охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте» в Мюнхене

На фестивале «Октоберфест» в немецком Мюнхене погиб охранник аттракциона. Мужчину насмерть придавило платформой аттракциона свободного падения. Об этом сообщила газета Bild.

Несчастный случай произошел на аттракционе Hangover («Похмелье») — башне свободного падения высотой около 80 метров. Погибшим оказался гражданин Сербии, который находился в запрещенной для нахождения зоне.

По данным издания, платформа с людьми после спуска с высоты упала и придавила мужчину. Очевидцы и сотрудники экстренных служб попытались оказать ему помощь — на месте происшествия проводили сердечно-легочную реанимацию. Пострадавшего доставили в одну из больниц Мюнхена, однако врачам не удалось его спасти.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего и ищет свидетелей, особенно тех, у кого могли сохраниться видеозаписи момента трагедии. Обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в индийском штате Махараштра посетительница ярмарки получила серьезную травму после поездки на колесе обозрения. Ее волосы затянуло в механизм аттракциона. Во время вращения колеса волосы женщины попали в подшипник, расположенный за сиденьем. Из-за высокой скорости вращения произошел сильный рывок, в результате которого она лишилась части кожи на голове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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