Ударивший ножом педагога ульяновский школьник на учете не состоял

Ульяновский восьмиклассник, ударивший ножом педагога в одной из школ в Заволжском районе, ранее не состоял на учете, сообщает региональный СК.

На данный момент известно, что пострадавшую учительницу прооперировали. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

В отношении 15-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Школьник задержан. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 26 февраля утром ученик восьмого класса выхватил кухонный нож и, по невыясненным пока причинам, набросился на 59-летнюю учительницу по алгебре.