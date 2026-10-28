Страшный пожар в Подмосковье: тушили вручную и полчаса реанимировали пострадавшую

Три человека пострадали при пожаре в ЖК у Видного, девушку спасали на лужайке

Более 30 минут на лужайке у подъезда реанимировали девушку, пострадавшую при пожаре в квартире на 10-м этаже жилого комплекса в деревне Сапроново, — только после этого ее увезли на скорой. Сообщил источник 5-tv.ru.

Возгорание началось ночью в Центральном квартале деревни Сапроново рядом с Видным. Полыхала квартира, которая впоследствии сгорела. Из дома эвакуировали 65 человек, среди них 13 детей; спасли троих взрослых и двоих детей. Пострадали не менее трех человек — предварительно, из горящей квартиры. Спасенную девушку реанимировали не менее получаса, а затем передали медикам. Пожарным не удалось быстро добраться до очага возгорания из-за припаркованных автомобилей, и пришлось тушить огонь вручную.

Причины пожара пока неизвестны. Возгорание уже локализовано, но экстренные службы продолжают работать на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии произошел взрыв бытового газа в частном доме на улице Гагарина. Хлопок газовоздушной смеси привел к пожару, жертвами трагедии стали три человека, среди них двое детей — двух и четырех лет. На место незамедлительно прибыли силы МЧС, открытое горение удалось ликвидировать.

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