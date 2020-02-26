В Ульяновске восьмиклассник набросился с ножом на учительницу
Инцидент произошел утром 26 февраля в одной из школ Заволжского района.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, СК РФ
Ученик восьмого класса ульяновской школы набросился с ножом на педагога. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 26 февраля в Заволжском районе города.
По предварительным данным, во время урока между учащимся и учителем алгебры произошел конфликт. В ходе перепалки подросток напал на 60-летнюю женщину, после чего скрылся.
Пострадавшая с ранением в живот была госпитализирована. Подозреваемый был задержан дома сотрудниками Росгвардии.
В произошедшем разбираются следственные органы. Выясняются все подробности инцидента. Возбуждено уголовное дело.
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