В Ульяновске восьмиклассник набросился с ножом на учительницу

Ученик восьмого класса ульяновской школы набросился с ножом на педагога. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 26 февраля в Заволжском районе города.

По предварительным данным, во время урока между учащимся и учителем алгебры произошел конфликт. В ходе перепалки подросток напал на 60-летнюю женщину, после чего скрылся.

Пострадавшая с ранением в живот была госпитализирована. Подозреваемый был задержан дома сотрудниками Росгвардии.

В произошедшем разбираются следственные органы. Выясняются все подробности инцидента. Возбуждено уголовное дело.