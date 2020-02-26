Анна Митянина стала новым уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Чиновницу избрали депутаты Законодательного собрания.

В настоящий момент Анна Митянина уже принесла присягу и поблагодарила народных избранников за оказанное ей доверие.

До избрания на пост уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина занимала должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. О том, что губернатор Александр Беглов отправит кандидатуру чиновницы на согласование в ЗакСобрание стало известно в декабре 2019 года.

Предшественницей Анны Митяниной на посту детского омбудсмена в Санкт-Петербурге была Светлана Агапитова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Митянина сообщила — в Санкт-Петербурге после отравления выписали почти всех детей.