Названы гонорары российских звезд за корпоративы

Продюсер Евгений Морозов рассказал, какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов, а также назвал суммы их гонораров. Об этом он сообщил в интервью «МК».

«В пятерку самых высокооплачиваемых артистов входят Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дмитрий Билан, Леонид Агутин», — сказал Морозов.

По его словам, названные артисты дают примерно по сто выступлений на частных мероприятиях в год. Их гонорары разнятся: Лепс просит за одно около 200 тысяч долларов (12,4 миллиона рублей — Прим. ред), а Лолита может выехать за 35 тысяч (2,1 миллиона рублей).

При этом самым дорогим артистом продюсер назвал Юрия Антонова. В силу возраста и характера уговорить его выступить очень сложно. При этом ему готовы платить по 250 тысяч долларов (15,5 миллиона рублей).

«Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко», — добавил Морозов.

Высокая цена также установлена на выступления Полины Гагариной и Веры Брежневой — от 80 до 100 тысяч евро (от 5,5 до 7 миллионов рублей). Среди звездных ведущих есть два лидера: Иван Ургант и Максим Галкин — 75-80 тысяч евро.

У организаций с небольшим бюджетом популярностью пользуются Владимир Кузьмин и Сосо Павлиашвили. Первый получает за выступление миллион рублей, а второй — 600 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько российские звезды заработают на новогодних корпоративах 2020 года.