«Снимите это немедленно!» — Самые нелепые свадебные наряды звезд
Даже пары из мира шоу-бизнеса иногда промахиваются с выбором праздничных костюмов.
Фото: www.globallookpress.com /Heinz Kühbauch
День свадьбы для каждой девушки — не просто праздник, но воплощение мечты. Поэтому важен каждый штрих, каждая деталь. Однако порой даже звездные пары так стремятся сделать церемонию незабываемой, что не всегда знают меру. Дзен-канал ZAMZY собрал самые нелепые свадебные костюмы знаменитостей.
Памела Андерсон и Кид Рок
В откровенности нарядов паре не занимать! Еле прикрывающее пышные формы бикини красотки осудили даже самые преданные поклонники. Но стоит отметить, что вечеринка в честь новобрачных была на яхте, так что смотрелись они там уместнее, чем в каком-нибудь помпезном дворце.
Лолита и Дмитрий Иванов
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Мини — прекрасный вариант для свадьбы, на которой невеста хочет эпатировать гостей. Но модель, которую выбрала певица, оказалась слишком вульгарной. Ей этого не простили.
Селин Дион и Рене Анжелил
Здесь случай, когда старались всеми силами сделать изысканно и дорого, а получилось громоздко и нелепо. Говорят, над платьем Дион трудились более тысячи часов, а корона, венчавшая ее голову, весила аж три килограмма. Поклонники не оценили по достоинству все мучения, через которые прошла невеста.
Виктория и Дэвид Бэкхемы
Старания выделиться среди других пар привели известного футболиста и его избранницу к тому, что они вообще мало напоминали новобрачных. Все-таки фиолетовый — не самый лучший цвет для тех, кто идет под венец.
Марина Анисина и Никита Джигурда
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Эта парочка умеет удивлять публику! Но все же оранжевое платье из ажурной ткани и колготки в тон — перебор. Возлюбленная Джигурды была похожа на школьницу или выпускницу, что насмешило поклонников пары.
Не лучше наряды супруги подобрали и для венчания. Никита облачился в золоченый кафтан, а Марина надела платье с таким количеством кружева, что напоминала кремовый торт.
Джулианна Мур и Барт Фрейндлих
На первый взгляд с платьем актрисы все в порядке. Однако она совсем непохожа на невесту. Да и язвительные критики подметили, как странно смотрится наряд Мур на фоне мятого галстука ее жениха.
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