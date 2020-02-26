День свадьбы для каждой девушки — не просто праздник, но воплощение мечты. Поэтому важен каждый штрих, каждая деталь. Однако порой даже звездные пары так стремятся сделать церемонию незабываемой, что не всегда знают меру. Дзен-канал ZAMZY собрал самые нелепые свадебные костюмы знаменитостей.

Памела Андерсон и Кид Рок

Twitter @t2gunner

В откровенности нарядов паре не занимать! Еле прикрывающее пышные формы бикини красотки осудили даже самые преданные поклонники. Но стоит отметить, что вечеринка в честь новобрачных была на яхте, так что смотрелись они там уместнее, чем в каком-нибудь помпезном дворце.

Лолита и Дмитрий Иванов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🔥Свежие Новости Знаменитостей🔥 (@novosti.znamenitosty) 13 Фев 2020 в 10:59 PST

Мини — прекрасный вариант для свадьбы, на которой невеста хочет эпатировать гостей. Но модель, которую выбрала певица, оказалась слишком вульгарной. Ей этого не простили.

Селин Дион и Рене Анжелил

Twitter @mtlgazette

Здесь случай, когда старались всеми силами сделать изысканно и дорого, а получилось громоздко и нелепо. Говорят, над платьем Дион трудились более тысячи часов, а корона, венчавшая ее голову, весила аж три килограмма. Поклонники не оценили по достоинству все мучения, через которые прошла невеста.

Виктория и Дэвид Бэкхемы

Instagram.com @davidbeckham

Старания выделиться среди других пар привели известного футболиста и его избранницу к тому, что они вообще мало напоминали новобрачных. Все-таки фиолетовый — не самый лучший цвет для тех, кто идет под венец.

Марина Анисина и Никита Джигурда

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 4 Май 2019 в 1:49 PDT

Эта парочка умеет удивлять публику! Но все же оранжевое платье из ажурной ткани и колготки в тон — перебор. Возлюбленная Джигурды была похожа на школьницу или выпускницу, что насмешило поклонников пары.

Не лучше наряды супруги подобрали и для венчания. Никита облачился в золоченый кафтан, а Марина надела платье с таким количеством кружева, что напоминала кремовый торт.

Джулианна Мур и Барт Фрейндлих

kknews.cc

На первый взгляд с платьем актрисы все в порядке. Однако она совсем непохожа на невесту. Да и язвительные критики подметили, как странно смотрится наряд Мур на фоне мятого галстука ее жениха.

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