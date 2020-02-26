«Просто Гарри»: британский принц попросил называть его по имени

Переехавший в Канаду британский принц Гарри ненадолго вернулся на родину, чтобы принять участие в нескольких официальных мероприятиях. На конференции по туризму в Шотландии он попросил делегатов не использовать титулы и обращаться к нему по имени.

«Он дал понять, чтобы мы все называли его просто Гарри», — цитирует BBC объявление, сделанное перед началом мероприятия его ведущей Айшой Хазарикой.

На конференции Гарри заявил, что рост туризма угрожает разрушить некоторые красивейшие места на планете и призвал туристические компании работать вместе, чтобы не допустить этого.

«Мы считаем, что путешествия — это хорошая вещь. Это сердце человеческого опыта, культурных связей и новых друзей», — приводятся слова герцога Сассексского на его официальной странице в Instagram.

Как сообщалось ранее, уже в начале марта отказавшийся от статуса и привилегий высокопоставленного члена королевской семьи внук Елизаветы II официально лишится титула «королевское высочество», но сохранит титул герцога Сассекского. К слову, в Шотландии Гарри называют графом Дамбартоном.