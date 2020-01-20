Другого выбора не было: Принц Гарри впервые выступил с речью после отказа от привилегий

Принц Гарри впервые прокомментировал свое совместное решение с супругой Меган Маркл стать независимыми от королевской семьи. Он выступил с речью на приеме благотворительной организации Sentebale в Лондоне. Видео его выступления опубликовано в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Сассекских, текст его речи в полном объеме приводит BBC News.

Принц Гарри отметил, что всегда будет считать Великобританию своим домом и любимым местом. По его словам, когда он женился на Меган, они оба хотели служить стране.

«По этим причинам мне очень грустно от того, что дошло до этого», — подчеркнул внук Елизаветы II.

Гарри сказал, что решение отказаться от королевских привилегий не было принято «легкомысленно». По его словам, им с Меган пришлось пойти на этот шаг, потому что «другого выбора не было».

«Что я хочу пояснить — мы не уходим, и мы несомненно не уходим от вас. Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций и моим военным ассоциациям, но без государственного финансирования. К сожалению, это оказалось невозможным», — подчеркнул брат Уильяма.

В ходе выступления герцог Сассекский назвал решение отказаться от королевских привилегий «решительным шагом», который, как он надеется, приведет к «более мирной жизни».

8 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и связанных с ним привилегий. Они заявили, что намерены жить на два континента — в Великобритании и в Канаде — и самостоятельно зарабатывать. Спустя десять дней Букингемский дворец сообщил, что герцогов Сассекских лишили королевских титулов. Они больше не будут представлять британского монарха, с весны откажутся от титула Его и Ее Высочеств и перестанут выполнять королевские обязанности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Меган Маркл обвинил дочь в «обесценивании» британской монархии.