Меган Маркл упрекнула королеву из-за бренда Sussex Royal

Официально Меган Маркл и принц Гарри лишатся всех королевских привилегий 31 марта. Это означает, что к ним больше не будут обращаться «Ваше Королевское Высочество», а также они сложат с себя выполнение обязанностей членов монаршей семьи. Кроме того, пара лишится содержания за счет государственной казны.

Как сообщает DailyMail, одновременно с этим Елизавета II приняла решение запретить Меган и Гарри использовать словосочетание Sussex Royal как для коммерческой деятельности, так и в личных целях. Пара ответила согласием на это заявление, однако не преминула упрекнуть королеву в злоупотреблении властью.

«Хотя кабинет министров не обладает какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова Royal за границей, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать Sussex Royal или любую итерацию слова Royal на любой территории после перехода, который произойдет весной 2020 года», — говорится в заявлении четы.

Раньше Меган Маркл и принц Гарри использовали данное словосочетание в своих социальных сетях, а также собирались выпускать под таким брендом вещи. Теперь пара будет вынуждена искать другое название для своего коммерческого предприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после отъезда в Канаду. Супруги покинули Соединенное Королевство в начале января 2020 года в связи с решением отказаться от монарших титулов и перестать исполнять обязанности членов королевской семьи.