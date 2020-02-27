Житель Хабаровского края предстанет перед судом за ловлю краснокнижного осетра

Пограничники задержали браконьера, который промышлял уловом осетра в Хабаровском крае. Местный житель нанес ущерб государству на сумму свыше 18 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Занесенных в Красную книгу осетров мужчина ловил сетью. Ее изъяли при задержании в Николаевском районе края. Как уточняется, нарушитель добыл 73 экземпляра рыб общим весом более 2,5 тонны.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Украины выразил протест в связи с задержанием браконьеров в Крыму. В Совете Федерации заявили, что в Киеве пытаются придать случившемуся политическое значение.