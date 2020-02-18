МИД Украины выразило протест в связи с задержанием браконьеров в Крыму

Украинские браконьеры, задержанные у берегов Крыма, едва не стали поводом для дипломатического скандала.

МИД Украины вызвало временного поверенного в делах России и выразило ему протест. Представители ведомства потребовали освободить своих граждан, вернуть рыболовное судно и весь инвентарь.

Крымские власти, в свою очередь, назвали украинский протест «рутинной дипломатической работой ведомства». А в Совете Федерации заявили, что в Киеве пытаются придать случившемуся политическое значение.

Рыболовецкое судно было задержано в Азовском море. На борту находились четверо украинцев. У них изъяли незаконный улов камбалы и сети. Экипаж признал вину, после чего суд арестовал членов команды на десять суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанные в Азовском море украинские браконьеры арестованы на десять суток.