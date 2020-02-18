МИД Украины выразило протест в связи с задержанием браконьеров в Крыму
В Совете Федерации заявили, что в Киеве пытаются придать случившемуся политическое значение.
Закрыть
Смотрите также:
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин; 5-tv.ru
Украинские браконьеры, задержанные у берегов Крыма, едва не стали поводом для дипломатического скандала.
МИД Украины вызвало временного поверенного в делах России и выразило ему протест. Представители ведомства потребовали освободить своих граждан, вернуть рыболовное судно и весь инвентарь.
Крымские власти, в свою очередь, назвали украинский протест «рутинной дипломатической работой ведомства». А в Совете Федерации заявили, что в Киеве пытаются придать случившемуся политическое значение.
Рыболовецкое судно было задержано в Азовском море. На борту находились четверо украинцев. У них изъяли незаконный улов камбалы и сети. Экипаж признал вину, после чего суд арестовал членов команды на десять суток.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанные в Азовском море украинские браконьеры арестованы на десять суток.
Нашли ошибку?