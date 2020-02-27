Виктория Бекхэм поссорилась с мужем, узнав о свадьбе сына

Модель и дизайнер Виктория Бекхэм поссорилась с футболистом Дэвидом Бекхэмом. Конфликт супругов произошел после того, как их старший сын Бруклин заявил о намерении жениться. Избранницей 20-летнего юноши стала модель и начинающая актриса Никола Пельтц.

По мнению Виктории, Никола — идеальная партия для наследника. Она хорошо воспитана, успешна и не заинтересована в деньгах своего возлюбленного, поскольку сама росла в обеспеченной семье. Поэтому мать Бруклина радостно восприняла новость о желании сына узаконить отношения со своей дамой сердца.

Дэвид Бекхэм, в свою очередь, не оценил решение сына. По мнению отца, Бруклин еще слишком молод для создания семьи, пишут 7дней.ru. Позиция мужа вызвала возмущение у Виктории. В результате супруги не смогли прийти к компромиссу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вся семья Виктории Бекхэм пришла поддержать ее на модном показе в Лондоне.