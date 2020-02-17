Вся семья Виктории Бэкхэм пришла поддержать ее на модном показе в Лондоне
Дизайнер представила весенне-летнюю коллекцию в рамках Недели моды в Великобритании.
Фото: Instagram @davidbeckham
Виктория Бекхэм представила весенне-летнюю коллекцию в рамках Недели моды в Лондоне. Чтобы поддержать знаменитую модель и дизайнера, на мероприятие пришла вся ее семья: супруг Дэвид Бекхэм с 20-летним Бруклином, 17-летним Ромео, 14-летним Крузом и восьмилетней Харпер Севен. Они заняли места в первом ряду.
Звездная мать показала своей наследнице закулисье мира моды, познакомила ее с известными моделями и разрешила проследить за подготовкой к показу.
Светское мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Среди них — главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур и актриса Хелен Миррен. Зрители высоко оценили новую коллекцию Бекхэм.
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