Владимир Путин заявил, что отказался от двойников

Президент России Владимир Путин заявил, что отказался двойников, хотя такая возможность ему была предложена. По его словам, идея возникла в 2000-х годах с целью безопасности. Предполагалось, что так называемый дублер будет заменять президента на мероприятиях, где находиться было опасно.

Об этом глава государства рассказал в ходе интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Отвечая журналисту Андрею Ванденко, который попросил прокомментировать один из самых популярных запросов в сети — а именно двойников российского лидера — президент признался, что все вопросы решает самостоятельно.

«Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — рассказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал об отношениях между властью и обществом в четвертой части интервью ТАСС Он заявил, что участники митингов должны действовать в рамках закона и не допускать погромов.