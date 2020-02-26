Владимир Путин рассказал об отношениях между властью и обществом
Опубликована четвертая часть интервью президента РФ информационному агентству ТАСС.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru
Участники митингов должны действовать в рамках закона и не допускать погромов — об этом заявил российский президент во время интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Сегодня опубликована четвертая часть беседы.
Президент говорил не только о митингах, но и о резонансных делах. В целом, она посвящена отношениям между властью и обществом. В том числе с той его частью, которая с этой властью не согласна и готова идти на все ради дешевого популизма.
А по-настоящему серьезные процессы происходят без лишнего шума и фанфар и барабанов. И могут даже стать неприятной сенсацией для тех, кому нравится убеждать себя и других в несовершенстве нашей правоохранительной и судебной системе.
Главные тезисы в материале корреспондента Вадима Хуланхова. Подробности в репортаже.
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