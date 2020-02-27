Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»
Продюсер группы «Ласковый май» судится с мэтром российской эстрады после скандального телешоу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, Instagram @razin_andrei_lm
Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Тогда Лещенко встал на сторону Юрия Шатунова и нелестно высказался о музыкальном творчестве Разина. Теперь же, когда продюсер обратился с иском в суд, Лев Валерьянович прокомментировал это в том смысле, что Разину нужно обратиться к психологу, и назвал его «сбитым летчиком».
На очередные обидные для себя слова продюсер «Ласкового мая» ответил в своем Instagram.
«Лев Валерьянович, я Вас как раз и позвал в суд, чтобы обсудить мое здоровье и установить, больной я или не больной. В отличие от Вас, я прошел комиссию в институте имени Сербского, которая показала, что я здоров и лечиться мне не надо», — написал Разин.
Он добавил, что «никуда не канул», уже 33 года подряд дает по 90 концертов в год и до сих пор собирает дворцы спорта. Музыкант также напомнил о своем семейном положении и признался, что Лещенко был его кумиром.
«До свидания. Встретимся в суде», — завершил свою тираду Разин.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в скандал начался с того, что в одном из ток-шоу солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов заявил, что песню «Седая ночь» Андрей Разин пел под его фонограмму. В студии присутствовал и Лев Лещенко, который назвал 56-летнего Разина «администратором», выдающим «себя за певца».
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