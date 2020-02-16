«Они его учат говорить»: Разин о судебных претензиях Юры Шатунова

Продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин в интервью 5-tv.ru рассказал, что намерен судиться с участниками шоу Андрея Малахова после разразившегося скандала. По словам шоумена, адвокаты Юрия Шатунова привлекают его к ответственности за якобы использование фонограмм с голосом бывшего солиста коллектива.

«Я человек такой, вообще, культурный. Заслуженный артист с тремя высшими образованиями. Считаю, что адвокаты у Юры Шатунова тупые. Тупицы… Привлекают меня по каким-то фонограммам. Для них это какая-то маленькая победа. Я не буду никакого участия принимать, потому что я не имею к этому никакого отношения, к его фонограммам тем более», — заявил продюсер.

Андрей Разин отметил, что 13 февраля подал встречный иск в отношении Юрия Шатунова, Андрея Малахова и Льва Лещенко.

«Один меня, Лев Лещенко, назвал шизофреником. Шатунов сказал, что якобы я пою под его фонограмму — это ему надо будет доказывать. А Малахов это все провоцировал», — уточнил Андрей Разин.

Продюсер «Ласкового Мая» подчеркнул, все, что было сказано в эфире шоу является клеветой. В преддверии судебного процесса Андрей Разин уже прошел ряд экспертиз в рамках предстоящего доказательства своей правоты.

«Если я докажу в суде, что я не шизофреник, а я прошел экспертизу судебно-медицинскую в институте Сербского, вы понимаете, что это такое. Если Шатунов говорит, что я пою под его фонограмму, а эксперты говорят, что это мой голос. Так это что?! Это клевета!» — сказал Андрей Разин.

Шоумен отметил, что Юрий Шатунов, делая заявление в эфире шоу Андрея Малахова, не мог смотреть в камеру и прятал глаза. Андрей Разин уверен, что экс-солиста группы научили что и как нужно говорить.

«Когда Юра это говорил… Я все время смотрел… Юра убирал глаза. Самое страшное, что эти недоумки учат его говорить это, при этом, он не может даже смотреть в камеру. Я принял решение судиться. А как я могу поступать?! Чтобы люди узнали, что все, что там было сказано, это ложь!» — заключил Андрей Разин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Разин рассказал о подарке для своей 95-летней бабушки.