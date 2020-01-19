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Отец Меган Маркл обвинил дочь в «обесценивании» британской монархии

, 23:45 | Светлана Александрова 129

Телеканал Великобритании снял 90-минутный документальный фильм о Томасе Маркле, в котором он критикует Меган и Гарри за отказ от статуса членов королевской семьи.

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл заявил, что его дочь своим поведением «обесценивает» королевскую семью и превращает ее в «Walmart с короной» (Walmart — крупнейшая в мире американская торговая сеть). С обвинениями в адрес Меган и Гарри 75-летний тесть британского принца выступил в 90-минутном документальном фильме, снятом телеканалом Channel 5.

«Когда они поженились, они взяли на себя обязательство, и обязательство состоит в том, чтобы быть частью королевской семьи и представлять ее интересы. И было бы глупо с их стороны не делать этого. Это один из величайших старейших институтов в мире, но они разрушают его, обесценивают, делают его убогим… Они не должны этого делать», — цитирует мистера Маркла Daily Mail.

Он также заявил, что сейчас Меган — «не та девушка, которую он вырастил», и предположил, что от статуса члена королевской семьи супруга принца Гарри отказывается ради денег.

«Каждая молодая девушка хочет стать принцессой, и она получила это, но теперь отказывается от этого… похоже, что она отказывается от этого ради денег», — заявил Томас Маркл.

Как ранее 5-tv.ru рассказывал о сложных отношениях герцогини Сассекской с отцом, которые еще больше испортились после свадьбы Меган и Гарри. На днях Томас Маркл заявил, что готов дать показания против дочери в суде. Разбирательство касается публикации в СМИ адресованного отцу личного письма Меган. И иском в суд герцог и герцогиня Сассекские обратились в октябре 2019 года.

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