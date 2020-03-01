Джордж Клуни и его супруга Амаль могут развестись в ближайшее время, сообщил инсайдер — друг актера — англоязычному изданию Woman’s Day. По его словам, супруги уже несколько месяцев проживают порознь и почти не пересекаются.

Инсайдер утверждает, что сегодня Амаль полностью посвятила себя работе: совмещает преподавание в Columbia University и деятельность правозащитника. Кроме того, женщина все свободное время старается проводить в Великобритании с детьми — Александром и Эллой.

Instagram @amalclooney.ru

В свою очередь Джордж несильно обременен трудом. Он снимается в «расслабленном» режиме — один фильм в год. Остальное время, по версии инсайдера, актер проводит в компании друзей. Причем большую часть года Клуни проживает на своей вилле близ озера Комо.

«Их не видели вместе уже более 120 дней. Амаль крайне недовольна тем, что ее муж не стремится проводить время с семьей. Джорж не понимает, зачем его супруге столько работать и почему она не может расслабиться. Из-за этого расстояние между ними становится все больше и больше», — пояснил друг актера.

В заключение, приятель Клуни добавил: тему развода никто из супругов пока не поднимал. Однако если так будет продолжаться и дальше, велика вероятность, что знаменитая пара вскоре расстанется навсегда.

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