Бен Аффлек пережил нервный срыв на съемочной площадке

Бен Аффлек пережил нервный срыв во время съемки одной из сцен фильма «Вне игры». Об этом The Associated Press рассказал продюсер картины Гэвин О’Коннор.

По его словам, актер потерял контроль над собой во время съемки сцены примирения героя Аффлека с женой. В целом картина повествует о попытке встать на ноги после падения бывшей звезды баскетбола. Главный герой фильма попутно борется с алкоголизмом и переживает тяжелый развод.

«Вероятно, это был второй дубль, у Бена только что произошел сбой. Это было похоже на прорыв плотины», — рассказал О’Коннор.

Вся съемочная группа замерла, наблюдая за Аффлеком. Вероятно, сцена оказалась очень личной и слишком сложной, но ее оставили в конечном варианте картины, отметил продюсер.

Сам актер признался, что съемки были для него непростыми. Он проводил параллели с собственной жизнью, которая после тяжелого разрыва с Линдси Шукус пошла под откос.

«Этот фильм было сложно сделать. Иногда это было больно. И иногда я был смущен. И иногда я не мог поверить, что моя жизнь была похожа на это», — признался актер.

Последние три года Бен Аффлек идет на поправку после лечения алкогольной зависимости. Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты обеспокоены внешним видом актера после реабилитации.