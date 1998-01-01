Вид Бена Аффлека после реабилитации поверг фанатов в ужас

Поклонники фильмов о Бетмене всерьез обеспокоены состоянием Бена Аффлека, который много лет играл супергероя. Поводом для волнения стали кадры, которые удалось сделать папарацци.

На снимках Аффлек запечатлен во время прогулки — мужчина одет в серые спортивные штаны и безразмерную футболку. Однако фанатов смутил не образ, в котором актер предстал перед публикой, а общее впечатление. На опубликованных фото видно, что мужчина резко потерял вес — актер стал стройнее на несколько размеров. Также заметны странные ссадины на руках Аффлека.

Предположительно, на состояние Бена так повлияло лечение в реабилитационной клинике — кинозвезде потребовалась помощь медиков в лечении алкогольной зависимости и депрессии. Пристрастился к крепким напиткам он после разрыва с Линдси Шукус в 2018 году. Проблема оказалась настолько серьезной, что DC разорвали с Беном Аффлеком контракт — теперь компания ищет нового исполнителя роли Бетмена.

Сейчас, заверяют друзья актера, Бен всерьез занялся собой. Мужчина регулярно встречается с психотерапевтом, ведет здоровый образ жизни, а главное — не употребляет ни капли спиртных напитков. Однако, как свидетельствуют фотографии, улучшению внешнего вида Аффлека все это пока не способствует.

Кадры, которые так всполошили поклонников опубликованы на сайте известного фотоагентства

Но, возможно, на помощь экс-супергерою могли бы прийти спортивные тренировки — даже 73-летнему Евгению Петросяну регулярные занятия помогают держать себя в форме. Сатирик регулярно посещает тренажерный зал и делится кадрами со своими поклонниками.