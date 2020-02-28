Под Ростовом мужчина разбил о голову участкового две банки консервов

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Василий Заика
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Инцидент произошел 24 февраля в городе Новошахтинск.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Житель Ростовской области напал на участкового и разбил о его голову две банки консервов. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел 24 февраля в городе Новошахтинск.

Следователи выяснили, что страж порядка был вызван в один из частных домов для урегулирования конфликта между бывшими супругами. Когда полицейский попытался выяснить причины скандала, 26-летний мужчина набросился на полицейского, несколько раз ударил его кулаком в лицо и в довершение всему разбил о его голову две трехлитровые банки с соленьями.

Пострадавшего участкового госпитализировали. Нападавший арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Расследование продолжается.

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