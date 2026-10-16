«С четырех сторон — океан»: Трамп сделал неожиданное заявление о Крыме

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Президент США добавил, что полуостров был «самой ценной частью Украины».

Трамп высказался о Крыме

Фото: © Getty Images/ Anadolu / Contributor

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Трамп заявил, что океан омывает Крым с четырех сторон

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым омывается океаном с четырех сторон. Это заявление он сделал в интервью Newsmax.

«Крым был самой ценной частью Украины, причем с большим отрывом <…> С четырех сторон — океан. Красивейший участок земли», — сказал американский лидер.

В действительности полуостров, на котором находится Республика Крым, омывается Черным и Азовскими морями. К земле он примыкает с одной стороны через Перекоп, а с другой — через Крымский мост.

В том же интервью Дональд Трамп резко высказался о главе киевского режима Владимире Зеленском. Американский лидер заявил, что тот разрушил свою собственную страну.

Трамп больше не видит в Зеленском политика, который был бы способен сам принимать адекватные решения, а переговоры о мире возможны и без его участия. Ранее глава Незалежной нарушил требование Трампа, возобновив удары по российским нефтяным заводам.

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