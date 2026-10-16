«Не те, на кого вы думаете»: близкое окружение хочет заменить Зеленского

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 71 0

Глава киевского режима уже впал в немилость у Дональда Трампа.

Кто хочет убрать Зеленского

Фото: Reuters/Henry Nicholls

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Рады Скороход: приближенные Зеленского хотят его заменить

Люди из близкого окружения главы киевского режима Владимира Зеленского хотят его заменить. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в ходе интервью украинской журналистке Лане Шевчук.

«Владимир Александрович, вас хотят поменять ближайшие люди в вашем окружении. Не те, на кого вы думаете, а очень близкие к вам люди, они действительно хотят вас поменять», — сказала она, обращаясь к Зеленскому.

Тем временем, глава киевского режима впал в немилость и в Белом доме. Ранее президент США Дональд Трамп жестко высказался о нем, заявив в интервью телеканалу Newsmax, что больше не считает Зеленского за самостоятельного политика.

Трамп обвинил его в том, что он развалил Украину. Президент США уверен, что можно больше не звать Зеленского на мирные переговоры, так как он все равно неспособен принимать осмысленные решения.

Ранее Зеленский публично заявил, что ВСУ продолжат наносить удары по НПЗ в России, вызвав этим гнев Трампа

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
83.76
-0.19 93.77
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:57
Выбили штыками мысли о захвате столицы: как Юрьевский полк совершил подвиг в 1918 году
13:50
РЖД начали тестировать биометрию на «Сапсанах»
13:42
Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
13:39
Счастливая, Супер и Мудрая: жители Марий Эл удивили выбором новых фамилий
13:32
Пятый канал продолжает акцию «День Добрых дел» для 15-летней Арианы
13:22
Полковник Полуполтинных стал героем проекта о подвигах казаков на СВО

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«Мы были чистенькие и сытые»: Розенбаум рассказал о небогатом детстве в коммуналке
После концерта — на стол: Повалий рассказала о безумной ночи с Басковым
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео