Более 30 ударов и смертельная ванна: отец ответит перед судом за убийство ребенка

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Мужчина пытался замаскировать произошедшее под несчастный случай.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Прокуратура Оренбургской области; 5-tv.ru

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Жителя Оренбургской области будут судить за убийство ребенка

Житель Оренбургской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего малолетнего ребенка с особой жестокостью. Об этом сообщила прокуратура региона в канале в мессенджере МАКС.

По версии следствия, ночью 6 января 2026 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ребенку не менее 30 ударов руками по различным частям тела.

«Затем обвиняемый положил малолетнего лицом вниз в наполненную водой ванну, исключив доступ воздуха в дыхательные пути, после чего удерживал его руками до тех пор, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как утверждает следствие, после этого фигурант попытался замаскировать произошедшее под несчастный случай.

Мужчине также вменяют систематическое истязание ребенка. По данным прокуратуры, он неоднократно избивал малолетнего руками и различными предметами, запрещал его кормить, а в декабре 2025 года бросил на кровать так, что тот ударился головой о батарею.

Кроме того, следствие утверждает, что обвиняемый оставлял ребенка в холодное время года в одном подгузнике на полу неотапливаемой веранды.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ставропольском крае 38-летнюю женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности своей семимесячной внучке. По версии следствия, в марте 2025 года женщина в нетрезвом состоянии села в наполненную ванну вместе с ребенком и уснула. Девочка погрузилась в воду и получила тяжкий вред здоровью.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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