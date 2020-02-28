«Дай бог каждому!» — Дмитрий Лаутало о поклоннице Маликова и ее «горячих» танцах
Музыкант утверждает: настоящие фанаты не должны скрывать своих эмоций.
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Фото, видео: Instagram @dlautalo, 5-tv.ru
Музыкант Дмитрий Лаутало, заснявший на видео зажигательный танец петербурженки на концерте Дмитрия Маликова, в беседе с 5-tv.ru прокомментировал ситуацию вокруг «громкого» заявления певца о «женитьбе» на фанатке.
По его словам, ничего удивительного в этом нет: женщина вела себя раскрепощенно и искренне, что не может не нравится артисту. Лаутало считает: поклонники, любящие творчество своего кумира, не могут не танцевать на его концерте. Кроме того, отмечает, что петербурженка пела песни Маликова наизусть. А это значит — она чувствует музыку по-настоящему и болеет за творчество исполнителя всей душой.
«Дай бог каждому артисту, чтобы на него так реагировали, по-доброму!» — заявил Лаутало.
Дмитрий рассказал, что поначалу петербурженка пела где-то далеко в соседнем проходе и только потом, разогревшись, начала активно перемещаться по залу. Несмотря на энергичные танцы, поклонница Маликова не мешала никому из присутствующих, а даже наоборот — создавала атмосферу. Именно благодаря ей даже самые скромные зрители пустились в пляс.
«Это правильная и искренняя реакция. <…> Женщина просто реально получала кайф, от музыки, от исполнителя», — подытожил Лаутало.
Ранее 5-tv.ru показал видеоролик танцующей петербурженки, которая покорила сердце Дмитрия Маликова.
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