Музыкант Дмитрий Лаутало, заснявший на видео зажигательный танец петербурженки на концерте Дмитрия Маликова, в беседе с 5-tv.ru прокомментировал ситуацию вокруг «громкого» заявления певца о «женитьбе» на фанатке.

По его словам, ничего удивительного в этом нет: женщина вела себя раскрепощенно и искренне, что не может не нравится артисту. Лаутало считает: поклонники, любящие творчество своего кумира, не могут не танцевать на его концерте. Кроме того, отмечает, что петербурженка пела песни Маликова наизусть. А это значит — она чувствует музыку по-настоящему и болеет за творчество исполнителя всей душой.

«Дай бог каждому артисту, чтобы на него так реагировали, по-доброму!» — заявил Лаутало.

Instagram @dlautalo

Дмитрий рассказал, что поначалу петербурженка пела где-то далеко в соседнем проходе и только потом, разогревшись, начала активно перемещаться по залу. Несмотря на энергичные танцы, поклонница Маликова не мешала никому из присутствующих, а даже наоборот — создавала атмосферу. Именно благодаря ей даже самые скромные зрители пустились в пляс.

«Это правильная и искренняя реакция. <…> Женщина просто реально получала кайф, от музыки, от исполнителя», — подытожил Лаутало.

Ранее 5-tv.ru показал видеоролик танцующей петербурженки, которая покорила сердце Дмитрия Маликова.