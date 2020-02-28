27 февраля в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоялся большой концерт Дмитрия Маликова. Судя по многочисленным публикациям в сети, мероприятие прошло по высшему разряду: фанаты в восторге от своего кумира! Зажигали все — и мужчины, и женщины.

Однако среди прочих поклонников, Маликов выделил одну-единственную петербурженку, которая покорила его сердце энергичным танцем.

«Вчера в Питере. Она была лучшая! Женюсь!» — сообщил Дмитрий в Twitter, под видео с раскрепощенной фанаткой.

Вчера в Питере. Она была лучшая! Женюсь ! pic.twitter.com/xE5jdRPhak — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) February 28, 2020

Фолловеры певца тут же отреагировали на запись. Кто-то посоветовал Маликову быть более осторожным с «громкими» заявлениями, а кто-то всерьез пообещал помочь в организации свадьбы, при этом поинтересовавшись, как к этому отнесется нынешняя супруга артиста.

«Стоп-стоп-стоп! Ты же женат!»

«Ах, ты многоженец!»

«А ведь она и подумать об этом не могла!» — писали поклонники Маликова.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что помогает Дмитрию Маликову выглядеть молодо в свои 50.