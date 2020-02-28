В Финляндии могут отменить визовый режим для петербуржцев

В Финляндии могут отменить визовый режим для жителей Петербурга, сообщает финское издание Uutisvuoksi.

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил властям страны сделать послабление петербуржцам и разрешить им въезжать на территорию государства без оформления визы. По его словам, новый закон самым лучшим образом повлияет на укрепление взаимоотношений между Финляндией и Россией.

«Разрешения на работу должны выдаваться быстро, а передвижения граждан должны осуществляться на безвизовой основе», — заявил Лайне.

Мэр Савонлинны выступает с подобным предложением не впервые. Так, недавно он настаивал на создании особой экономической зоны с Петербургом и Ленобластью. Янне Лайне считает, что благодаря ОЭЗ страны смогут оказывать друг другу поддержку в области туризма, движения капитала и развития сферы услуг. Средства на этот проект, по словам государственного деятеля, может выделить Евросоюз.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что власти Финляндии пообещали чаще выдавать россиянам шенгенские визы сроком на пять лет.